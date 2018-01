Die Drogenbarone von Mali

Ab 14. Januar im Radio und zum Herunterladen

Ein Feature über Kriegstreiber und eine Friedensmission

Die UN-Mission in Mali ist die gefährlichste der Welt. Deutschland beteiligt sich daran mit bis zu 1000 deutschen Soldaten. Die Bundesregierung erklärt das Engagement mit der Notwendigkeit, gegen den internationalen Terrorismus und gegen Menschenschmuggel zu kämpfen. Trotz der internationalen Militärpräsenz und trotz eines Friedensabkommens hat sich die Sicherheitslage in den vergangenen zwei Jahren verschlechtert und die Umsetzung des Friedensabkommens stockt. Inzwischen leidet nicht mehr nur der Norden, sondern nun auch das Zentrum Malis unter islamistischer Gewalt. Das liegt auch an Schmugglerringen von Drogen, die ihre illegale Ware auch nach Europa bringen. Das Geld fließt in Waffen und finanziert zum Teil islamistische Gruppen, die wiederum gegen die internationale Militärpräsenz kämpfen. Die UN-Soldaten dürfen diese Gruppen aber nicht verfolgen, um den Schmuggel zu unterbinden, denn dafür haben die UN der Mission kein Mandat erteilt. Kann eine UN-Mission tatsächlich erfolgreich sein, wenn sie zwar schießen, aber nicht gegen Kriminelle und Terroristen vorgehen darf, wenn die den Friedensprozess torpedieren?

Von Bettina Rühl

Produktion WDR 2018

Redaktion Dorothea Runge

Es ist schwierig in Mali Drogenbarone zu interviewen, und es ist gefährlich. Sie wollen Chaos nicht Frieden. Die UN-Soldaten sind machtlos. Was muss sich ändern?

