Die Schuhe der Braut

Hörspiel im Wettbewerb

Von Magda Woitzuck

Dieses Hörspiel steht aus rechtlichen Gründen erst ab dem 6.11. zur Verfügung.

Publikumspreis - ARD Online Award 2018 Hier sind Sie die Jury! Der Wettbewerb zum ARD Online Award beginnt am 23.10. und endet am 10.11.2018 um 18 Uhr. In dieser Zeit steht Ihnen unser Online-Voting zur Verfügung. Wer möchte kann bei der Teilnahme an der Abstimmung eine Rolle beim ARD Radio Tatort gewinnen.

Das fünfte Hörspiel der niederösterreichischen Autorin Magda Woitzuck erzählt die Geschichte des syrischen IS-Soldaten Said, der geläutert wird und sich auf den Weg nach Europa macht. Eine Reise als Parabel über Fährnisse und Schikanen, über Zynismus und Engstirnigkeit im Zusammenhang mit dem Thema Flucht. Dabei bleibt der Text beileibe nicht im Vordergrund des Geschehens, er knüpft vielmehr Fäden aus lyrischen Entwürfen in entlegene Assoziationsräume, in testamentarische Formeln und surreale Bildwelten.

Said wird von seinem Kameraden Faisal in ein Loch in der Wüste abgeseilt. Dort haben IS-Kämpfer ihre - höchstwahrscheinlich zivilen - Opfer hineingeworfen. Said soll einen geköpften ausländischen Journalisten aus dem Loch holen, dessen Frau will den Leichnam begraben und ist bereit, dafür zu bezahlen. Dort unten trifft Said auf eine ebenfalls kopflose Braut. Sie wurde vom IS hingerichtet, weil sie bei ihrer Hochzeit Lippenstift getragen hatte. Dieses Erzählelement hat Woitzuck aus realen Begebenheiten bezogen, so wie viele ihrer Erfindungen in der Realität fußen, meist teilweise ins Phantastische überhöht. So auch in diesem Fall, die Braut beginnt mit Said zu sprechen. Sie suche ihre Schuhe, ohne diese könne sie ja nicht heiraten. Said, zunächst naturgemäß verständnislos, sucht die Schuhe und findet sie. Zum Dank darf er einen Finger der Braut essen, er muss, denn damit verzeiht die Braut, die in Saids Phantasie bald zu einer Gottheit mutiert, ihm und seinen Kameraden alles, auch dass man sie geköpft hat.

Nominiert für: Deutscher Hörspielpreis der ARD

Nominiert für: Deutscher Hörspielpreis - Beste schauspielerische Leistung

Nominiert für: ARD Online Award - Publikumspreis

Als Kämpfer ging er in das Loch, als Deserteur kommt er heraus. Sie hätten einen Fehler gemacht, sagt er, sie haben die Braut geköpft, sie haben Unschuldige getötet, sie haben gemordet. Said beschließt, den IS zu verlassen und nach Deutschland zu flüchten. Auf diesem Weg begegnen ihm ein abgestumpfter Polizist, ein abgewrackter Arzt und eine Journalistin mit Schreibblockade, die sich dem Thema Flüchtlinge widmen soll und in Said ein willkommenes Opfer im Wortsinn sieht, zunächst jedenfalls.

Öffentliche Vorführung: Samstag, 10. November, 16 Uhr, ZKM_Kubus, in Karlsruhe

Nach der anschließenden Jurydiskussion findet das Frageforum statt

Magda Woitzuck, geboren 1983, reflektiert diese bereits in Allegorien erzählte Geschichte weit in die Geschichte der Menschheit, zurück in die Heilige Schrift, in Urbilder, die sie der Braut und dem Loch in den Mund legt. So gestaltet sich eine poetische Reise, dargestellt in oft absurden, bisweilen hermetischen, immer wieder rätselhaften Bildern. Das scheinbar Banale wird mit Dichtung verwoben, damit in dadaistischem Sinn zur Kunst erklärt, ein Prinzip, dem die Autorin schon lange und immer wieder folgt. Bereits in ihrer Jugend verfasste Woitzuck Prosatexte, die nicht nur durch ausgesprochene Fachkenntnis in Sachen Zwischenmenschlichkeit bestachen, sondern stets auch durch eine gewisse Schräglage, die man als magischen Realismus bezeichnen kann.