Ein Nachmittag im Museum der unvergessenen Geräusche

Hörspiel im Wettbewerb

Von Christoph Buggert | SR

Da war dieses Geräusch - in einer ganz entspannten, harmlosen Situation taucht es auf und erinnert ihn - an die Front, die sich drohend weiter vorschob, seiner Heimatstadt entgegen, an die Flucht davor, noch als Kind. Hört er dieses Geräusch, auch noch Jahrzehnte später, sind der Krieg und das ihm eigene Grauen wieder da.

Nominiert für: Deutscher Hörspielpreis der ARD

Nominiert für: Deutscher Hörspielpreis - Beste schauspielerische Leistung

Nominiert für: ARD Online Award - Publikumspreis

Andere bedeutsame Geräusche gab und gibt es in seinem Leben, mit jedem ist ein Erlebnis verbunden, viele verweisen auf die Kriegszeit und die ersten Jahre danach. Nicht nur in Form der Geräusche lebt der Krieg in ihm weiter.

Öffentliche Vorführung: Samstag, 10. November, 11 Uhr, ZKM_Kubus, in Karlsruhe

Nach der anschließenden Jurydiskussion findet das Frageforum statt