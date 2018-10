Autorin Tina Müller

Tina Müller ist 1980 in Zürich geboren und dort aufgewachsen. Sie studierte Kulturwissenschaften in Hildesheim und Szenisches Schreiben an der UdK Berlin. Ihre Kinder- und Jugendtheaterstücke wurden mehrmals ausgezeichnet, darunter "Bikini" mit dem Deutschen Jugendtheaterpreis 2008 und "Dickhäuter" mit dem Mülheimer KinderStückePreis 2017. Das Kindertheaterstück "Ich kann Fliegen zähmen, echt wahr" wurde 2011 vom MDR als Hörspiel produziert. Mit der Berliner Kompanie Kopfstand entwickelte sie zuletzt das Theaterspiel "my money my". In Zusammenarbeit mit dem Zürcher Theater Fallalpha entstand im Januar 2017 das Kindertheaterstück "Dickhäuter", sowie am Theater Freiburg "Gespräche über uns" und am Volkstheater München "Children of Tomorrow", das zu den Berliner Autorentheatertagen 2018 eingeladen wurde. Tina Müller unterrichtet Szenisches Schreiben an der UdK Berlin, wie an der Otto Falkenbergschule München und ist Gründungsmitglied der Performancegruppe magic garden. Sie lebt in Berlin.