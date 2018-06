"Marktkonforme" Demokratie

Barbara Eisenmann (1960), Studium der Hispanistik an der Universität von Granada und der Germanistik an der FU Berlin, promovierte Linguistin; Videoausbildung für postgraduierte Künstlerinnen und Akademikerinnen an der Hochschule der Künste Berlin. Seit 1999 Radioarbeiten zwischen politischer Ökonomie, Theorie und Kunst.