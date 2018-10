Mein fremdes Land

Autor Mohammad Al Attar

Der syrische Dramatiker und Essayist Mohammad Al Attar beschäftigt sich seit 2011 mit der syrischen Revolution und den damit einhergehenden Konflikten. Al Attar wird 1980 in Damaskus geboren. An der dortigen Universität macht er einen Abschluss in Literatur, später an der Londoner Goldsmiths University einen Master in Angewandte Theaterwissenschaft. Heute gilt er als wichtiger Chronist des vom Bürgerkrieg zerrissenen Syrien und lebt in Berlin.