Autor Dany Boudreault

Dany Boudreault, geboren 1983, verbrachte seine Jugend im ländlichen Quebec, in Métabetchouan am Lac-St-Jean. Er studierte an der École nationale de théâtre in Montréal. Boudreault ist ein vielbeschäftigter Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler, schreibt aber auch Gedichtbände und Theaterstücke. Mit "Wir sind schön, für hässliche Leute" wird er erstmals auch dem deutschsprachigen Publikum vorgestellt.