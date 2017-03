Wenn Schäfchenzählen nicht hilft

Schlaflos in Deutschland

Fast ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch im Schlaf - ausgeschlafen sind jedoch die wenigsten. Schlafstörungen entwickeln sich seit Jahren zur Volkskrankheit. Eine aktuelle Studie schlägt jetzt Alarm: Schlaflosigkeit setzt die Gesundheit aufs Spiel. Was läuft schief in Deutschlands Betten? Wie wird die Nacht endlich erholsam? Und warum ist Schlaf eigentlich so wichtig?