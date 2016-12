Weihnachtsmenüs 2016

Festliche Gaumenfreuden

Warm flackerndes Kerzenlicht, ein funkelnd geschmückter Christbaum und ein liebevoll gedeckter Tisch: Es ist Heiligabend. In vielen Familien haben die Gerichte, die zu Weihnachten aufgetischt werden, lange Tradition. Anderen stellt sich jedes Jahr aufs Neue die Frage: Was essen wir dieses Jahr? In jedem Fall gehört das weihnachtliche Schlemmen genauso zum Fest, wie die Bescherung. Damit der Festschmaus gelingt, bietet das ARD.de-Spezial Rezepte und Menü-Anregungen für jeden Geschmack - vom klassischen bis hin zum Veggie-Menü.