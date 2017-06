"Wer's glaubt" mit Samy Deluxe

Samy Deluxe soll herausfinden, wie der Alltag von Gläubigen der großen Religionen Judentum, Christentum und Islam im Jahr 2017 aussieht. Dazu war er in Berlin für MDR SPUTNIK unterwegs und hat junge Gläubige getroffen, die gegen das verstaubte Image ihrer Religionen kämpfen.

Samy Deluxe hat sich mit Leila El-Amaire, einer jungen "i-Slammerin", getroffen, um herauszufinden, wie 2017 der Islam eigentlich ist. Poetry Slam hat viele Themen - manchmal einfach nur witzig, oft aber auch sozial- und gesellschaftskritisch. Entscheidend ist der Slammer. In Berlin gibt es sowas zuhauf. Ein ganz besonderes Projekt ist dabei i-slam (gesprochen "ei-slämm"). Hier slammen, wie der Name schon vermuten lässt, junge Muslime und Muslima – über alles, was sie so beschäftigt. Mit Leila spricht Samy über ihr Selbstverständnis als junge Muslima und über ihre fehlende Selbstdisziplin beim Beten.

Kulturschock pur: Samy Deluxe ist mit dem katholischen Podcaster Wilhelm Ahrendt verabredet und besucht mit ihm zum ersten Mal eine katholische Messe. In der U6 diskutieren die beiden über Reue, Vergebung und Sex vor der Ehe. Samy ist eingeladen, sich auf diese Form des Glaubens einzulassen und am Podcast mitzuarbeiten.

Juden kann man mieten! Klingt absurd. Geht aber. "Rent a Jew" heißt die Aktion. Samy Deluxe hat es ausprobiert. Er möchte wissen, wie 2017 eigentlich das Judentum ist und fragt die jüdische Berlinerin Juna Grossmann. Und wo könnte man das besser herausfinden, als beim Essen!