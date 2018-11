Jetzt mitdiskutieren zum Thema Gerechtigkeit

#istdasgerecht

Welches Erlebnis hatten Sie heute zum Thema Gerechtigkeit? Was bedeutet Ihnen Gerechtigkeit persönlich? Und in welchen Bereichen würden Sie sich mehr Chancengleichheit wünschen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung! Eine Auswahl an Postings aus den Sozialen Netzwerken und Ihre Beiträge gibt es hier zum Nachlesen und Mitdiskutieren.