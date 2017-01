Auf Alexander von Humboldts Spuren durch Amerika

Der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt (1769 - 1859) wollte nichts Geringeres, als das Zusammenwirken aller Naturkräfte zu verstehen. Dieser ehrgeizige Wunsch begleitete ihn sein ganzes Leben lang und ließ ihn jede Pflanze sammeln und jeden Berg vermessen, der auf seinem Weg lag - in Deutschland ebenso wie auf seinen Reisen ins Ausland. Doch als Angestellter im preußischen Staatsdienst waren seine Möglichkeiten begrenzt. Erst der Tod seiner Mutter 1796 verschaffte Humboldt die finanziellen Mittel für eine ausgedehnte Forschungsreise. Er wünschte sich eine Weltumsegelung, die über die Karibik und Südamerika nach Asien führen sollte. Doch es kam anders: Erst verzögerten die politischen Wirren um Napoleon den lang ersehnten Aufbruch. Und dann führte die Reise letztlich "nur" zum amerikanischen Kontinent.

Humboldt ging am 5. Juni 1799 an Bord der Korvette "Pizarro" und verließ den Hafen von La Coruña in Nordspanien. Im Gepäck hatte er – neben unzähligen Messinstrumenten – eine Forschungsgenehmigung der spanischen Krone, die ihm als erstem Ausländer völlige Bewegungsfreiheit in den spanischen Kolonien verschaffen sollte. An seiner Seite reiste der französische Arzt und Botaniker Aimé Bonpland, der ihn während der folgenden fünf Jahre begleitete. Von Spanien aus nahm die "Pizarro" Kurs auf die Kanarischen Inseln.

