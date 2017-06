Ausflüge ins All

Die erste Frau im All

"Zur Not wäre ich auf einem Besen hingeflogen", sagte Valentina Tereschkowa über ihren Kindheitstraum. Am 16. Juni 1963 war es soweit: Die gelernte Näherin fliegt als erste Frau ins All. Damit ging nicht nur ihr Traum, sondern auch der der russischen Regierung in Erfüllung. Mit Juri Gagarin landeten die Russen 1961 ihren großen Coup: Er war der erste Mann im All. Danach setzten die Russen alles daran, dass auch die erste Frau im Weltraum aus Russland kommt. Dafür setzte sich Regierungschef Nikita Chruschtschow persönlich ein und ließ nach einer einfachen Arbeiterin suchen. Ihr Höhenflug sollte zeigen, dass im Sozialismus jedem alle Wege offen stehen - auch bis ganz nach oben zu den Sternen.