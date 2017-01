Berühmt-berüchtigte Gefängnisse

Kaum ein anderes Gefängnis hat weltweit so viele Proteste ausgelöst, wie das US-amerikanische Gefangenenlager auf der kubanischen Insel Guantanamo. Häftlinge in orangefarbenen Anzügen, mit verbundenen Augen und an Händen und Füßen gefesselt, die ohne Prozess oder Anklage interniert wurden. Seither gilt Guantanamo als Synonym für staatliche Willkür und Folter. Die Insel im Karibischen Meer hatte die damalige Regierung unter George Bush deshalb gewählt, weil der Militärstützpunkt auf Kuba angeblich nicht amerikanischer Rechtsprechung unterliege - eine Auffassung, die 2005 vom Obersten Gerichtshof in Washington revidiert wurde. Eigentlich hatte Barak Obama versprochen, Guantanamo noch während seiner Amtszeit zu schließen. Doch diesen Erfolg gönnte ihm der US-Kongress nicht.

Das US-Gefangenenlager existiert noch immer. Stefan Niemann verbrachte mehrere Tage im Lager und erfuhr, warum die Häftlinge Harry Potter lesen, wie Anwälte dort arbeiten und welche Rolle Donald Trump vor Ort spielt. Dieser hatte bereits angekündigt, dass Guantanamo weiter bestehen bleiben wird.