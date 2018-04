Vor 90 Jahren

Erste Atlantiküberquerung von Flugpionier Hermann Köhl

1928 gelang dem Piloten in der Junkers W 33 "Bremen" die erste Überquerung des Atlantiks von Osten nach Westen, von Europa nach Amerika, mit einem Motorflugzeug. Als in New York gefeierter Held kehrte Köhl nach Deutschland zurück.