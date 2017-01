Düstere Aussichten: Der Weltuntergang in Bildern

Bereits zur Jahrtausendwende schürten Unheilspropheten und Esoteriker Endzeiterwartungen. Schon damals führten sie die Schriften des französischen Pestarztes und Astrologen Michel de Notredame (1503-1566) - besser bekannt als "Nostradamus" - ins Feld. Denn in einem seiner Vierzeiler hat Nostradamus für den "siebten Monat" 1999 einen "mächtigen Gott des Schreckens" vorhergesagt.

Die amerikanische Nostradamus-Gesellschaft behauptet nun, der Franzose habe auch die Präsidentschaft Donald Trumps vorhergesagt - so wie zuvor schon die Wirtschaftskrise von 1929, den Zweiten Weltkrieg oder den Anschlag vom 11. September. So soll Nostradamus angeblich im Jahre 1555 vor dem Aufstieg des dritten Anti-Christen im Jahre 2017 gewarnt haben. Wie die Huffington-Post berichtet, sehen Apokalyptiker darin den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Sie gehen davon aus, dass er für einen dritten Weltkrieg verantwortlich sein wird, der 27 Jahre dauern soll. Als Beleg legt die Gesellschaft eine Illustration Nostradamus' vor, die einen brennenden Turm zeigt. Sie sieht darin den Trump-Tower. Zudem soll ein weiterer Vers des französischen Astrologen auf die deutsche Herkunft Trumps anspielen. Der History-Channel berichtete in einer Nostradamus-Sondersendung gar von einer Schlacht zwischen einer maskulinen Königin und einem Blonden - und sieht darin natürlich den Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. So liegen augenscheinlich mehr Fakten vor als in postfaktischen Zeiten nötig sind, um gewagte Thesen mit fragwürdiger Quellenlage zu belegen.