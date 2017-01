Eisige Rekorde

Den Kälterekord hält die Antarktis: Unvorstellbare -93,2 Grad Celcius wurden am 10. August 2010 in einer Tiefebene am Fuße eines 4000 Meter hohen Berges östlich des Südpols aufgezeichnet. Der NASA-Satellit "Landsat" hatte den Niedrigrekord bei einem Überflug des Subkontinents gemessen. Wasser gefriert bei dieser Temperatur sofort zu Eis, Atmen würde unvorstellbare Schmerzen bereiten. Möglich war die eisige Temperatur laut Forschern aufgrund der wolkenfreien Nacht und besonderen geographischen Gegebenheiten.

Ort: Plateau der Ostantarktis

Kontinent: Antarktis

Kälterekord: -93,2 Grad Celcius

Datum: 10. August 2010