In strahlendem Blau, leuchtendem Grün oder geheimnisvollem Rot leuchten Polarlichter am nächtlichen Himmel. Die Lichterscheinungen gehören zu den faszinierendsten Naturphänomenen und zogen die Menschen bereits in der Antike in ihren Bann. Damals glaubte man, dass das bunte Licht Vorbote eines drohenden Unheils sei.

Heute weiß man, dass Sonnenwinde für die Entstehung von Polarlichtern verantwortlich sind.