Der Vulkan Sinabung auf der indonesischen Insel Sumatra hat am 2. August 2017 erneut Asche, Sand, Feuer und Steine gespuckt. Seit 2013 bricht der Vulkan in der Nähe von Karo im Norden der Insel immer wieder aus. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring. In diesem Bereich ist die vulkanische Aktivität besonders hoch. In Indonesien befinden sich etwa 130 aktive Vulkane. Der Sinabung ist einer der aktivsten Feuerspucker in dieser Region.