Die Rauhnächte sind heilige Nächte, die von unheimlichen Geistern bevölkert werden. Ursprünglich begannen sie mit Feuerfesten zur Wintersonnenwende am 21. Dezember. Sie endeten am 6. Januar - ausgenommen waren Sonn- und Festtage. Man feierte die Wiederkehr des zunehmenden Tageslichts, und dass die Zeit der Dunkelheit bald vorüber ist. Heute bezeichnet man die sechs letzten Nächte des alten und die sechs ersten des neuen Jahres als Rauhnächte. Sie beginnen demnach am 25. Dezember.