Rund 15.000 nukleare Sprengköpfe bedrohen laut Angaben des Internationalen Friedensforschungsinstituts in Stockholm die Welt. Eine Gefahr, die immer schwieriger zu kontrollieren ist, warnen Kritiker. Sie hoffen auf ein globales Atomwaffenverbot. Die Lage ist äußerst angespannt. Nordkorea hat bereits mehrere Marschkörper getestet, was vor allem seine unmittelbaren Nachbarn Südkorea und Japan beunruhigt. Internationale Proteste schrecken Machthaber Kim Jong Un nicht. Er bastelt konsequent an einer Langstreckenrakete mit atomarem Sprengkopf, die es bis in die USA schaffen könnte.

Wie der Blick auf die Geschichte der Atombombe zeigt, wurden aktuelle Bedrohungsszenarien oft falsch eingeschätzt.