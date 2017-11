Vor 26 Jahren kam er aus dem Eis, jetzt kommt er in die Kinos: Ötzi, die Mumie vom Similaungletscher. Der rätselhafte Tod des Gletschermanns vor 5.000 Jahren gibt viel Raum für Spekulationen. Gedreht wurde in Südtirol und in der Asamklamm bei Eschenlohe in Bayern. Die Hauptrolle in "Iceman" übernimmt Charakterkopf Jürgen Vogel - mit Unterstützung kräftiger Stuntmen, die mit Äxten hantieren sowie Kostüm- und Maskenbildnern, die bei den Außendrehs in der Schlucht Sturzhelme und Daunenjacken tragen mussten.