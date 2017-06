Hitzerekorde aus aller Welt

Angeblich wurde noch nie eine höhere Lufttemperatur gemessen als am 13. September 1922. An diesem Tag fegte ein Sandsturm aus der Sahara über die libysche Stadt El Asisija. Italienische Wetterforscher ermittelten die Rekordtemperatur von 57,8 Grad Celsius in der städtischen Wetterstation in der Region Tripolitanien. Die extreme Hitze war in dem Handelszentrum, das in der Nähe der Stadt Tripolis liegt, eine große Ausnahme. Der wärmste Monat in der Jeffara-Ebene ist der Juli, mit einer Durchschnittstemperatur von etwa 37 Grad Celsius. Seit 2012 wird diese Messung von US-Meteorologen in Zweifel gezogen - für sie ist das Tal des Todes im eigenen Land der Spitzenreiter.

Ort: El Asisija/ Region Tripolitanien

Land: Libyen

Kontinent: Afrika

Hitzerekord: 57,8 Grad Celcius