Kleines Kuss-Lexikon

Der Begrüßungskuss (savium primum)

Der Begrüßungskuss ist eine Geste des gegenseitigen Willkommenheißens, meist auf der Wange ausgeführt. Der Begrüßungskuss wird in vielen Ländern auch praktiziert, wenn Unbekannte zusammentreffen, er gehört zum Begrüßungsritual wie das Schütteln der Hand. Die Anzahl der Küsse ist regional unterschiedlich. So wird in den Niederlanden dreimal gebusselt, in bestimmten französischen Regionen sogar bis zu fünfmal. Kulturwissenschaftler sehen die Herkunft der zärtlichen Geste in der ursprünglich sexuellen Kontaktaufnahme zwischen Tieren, nämlich im Beschnüffeln und Belecken des Hinterteils. Mit der Aufrichtung des Ganges hat sich auch die Geste nach oben verlagert. Die Abbildung zeigt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Barack Obama beim Besuch des US-Präsidenten in Berlin.