Ein internationales Forscherteam hat Hinweise auf einen gewaltigen Meteoriteneinschlag im Hiawatha Gletscher in Grönland gefunden. Der mehr als 30 Kilometer messende Krater sei überraschend gut erhalten, berichtet Kurt Kjær, der leitende Autor der Studie am Naturhistorischen Museum der Universität in Kopenhagen. Er geht davon aus, dass der Krater erst vor 12.000 Jahren entstanden ist.