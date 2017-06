Moderne Abenteurer

Als würde man einfach mal auf Reisehöhe aus einem Passagierflugzeug aussteigen: Fraser Corsan ist in seinem Wingsuit so schnell wie niemand vorher geflogen. Der Brite gehört zu den Pionieren im Wingsuit-Fliegen. Ein Wingsuit ist ein spezieller Anzug für Fallschirmspringer oder Basejumper: Sie stürzen sich damit in die Tiefe, breiten Arme und Beine aus, damit die Stofffläche dazwischen sie ähnlich wie Flügel trägt.

Jetzt hat er wohl einen neuen Weltrekord aufgestellt, was allerdings noch offiziell bestätigt werden muss. Corsan stieg in einer Höhe von mehr als zehn Kilometern aus einem Flugzeug aus, das mit 418 km/h flog. Der Wingsuit-Flieger trudelte zunächst und schoss dann mit 400 Kilometer pro Stunde Richtung Erde.