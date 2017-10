Ursachen, Ablauf und Folgen der Oktoberrevolution in Russland

Ein Umsturz, der die Welt veränderte

Geschichte, so heißt es oft, werde von den Siegern geschrieben. Die "Oktoberrevolution" scheint das zu bestätigen: Denn ins kollektive Gedächtnis hat sich die Sowjetpropaganda gebrannt, wonach gigantische Menschenmassen am 7. November 1917 den Winterpalast stürmten, um den Zar zu stürzen. Tatsächlich handelte es sich um eine straff organisierte, kleine Miliz, die gegen die demokratisch gesinnte Übergangsregierung putschte. Wie kam es zu diesem Ereignis, das das 20. Jahrhundert prägte, indem es die Welt in zwei Blöcke teilte?