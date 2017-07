Reisen für Abenteurer und Aktivisten

Helme als Lampenschirme, Waffen an den Wänden: Arian Kurbasic hat das "Kriegshostel" aufgebaut. Er selbst wurde 1992 in den Bosnienkrieg hineingeboren. Mit seinem Hostel stellt der Bosnier die Belagerung Sarajewos nach. Seine Gäste begrüßt er mit Helm und Splitterschutzweste bekleidet. Ununterbrochen hören die Gäste aus Lautsprechern Schüsse und Explosionen - auch nachts. In einem nachgebauten Bunker unter seinem Hostel zeigt Kurbasic Dokumentationen über die damalige Zeit. "Ein Krieg lässt sich am besten stoppen, indem man ihm vorbeugt", sagt der Hostelbesitzer. Bildung sei die beste Präventionsmaßnahme. "Ein oder zwei Nächte so zu leben, verändert die Perspektive der Gäste." Genau darum gehe es ihm.