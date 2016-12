Reisen ins Heilige Land

Bethlehem zählt zu den bedeutendsten Touristen- und Pilgerstätten des Heiligen Landes. Der Geburtsort Jesu liegt etwa zehn Kilometer südlich von Jerusalem inmitten von Weinbergen und Olivenhainen. An Weihnachten bleibt hier kein Zimmer frei und zehntausende Besucher aus aller Welt strömen alljährlich in das 30.000-Einwohner-Städtchen im Westjordanland.

Das Herzstück Bethlehems und Zentrum der Weihnachtsfeierlichkeiten bildet die Geburtskirche, die über der Höhle erbaut wurde, in der Jesus geboren sein soll. Im Chorraum führen zwei Treppen in die so genannte Geburtsgrotte hinab, die eine Altarnische beherbergt, in der ein silberner Stern in den Boden eingelassen ist. Er markiert die Stelle, an der die Niederkunft Marias stattgefunden haben soll. An die Geburtsgrotte schließt sich die Krippengrotte an mit dem Altar der Heiligen Drei Könige und der in Fels gehauenen Jesuskrippe. Über einen Gang ist die Geburtsgrotte mit weiteren Höhlen verbunden, die teilweise schon vor Christus bewohnt waren oder als Begräbnisstätten dienten.