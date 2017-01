SOS im Weltall

Tragische Unfälle haben die Raumfahrt von Anfang an begleitet. Der Wettlauf ins All, den die USA und die Sowjetunion Ende der 1950er Jahre einläuteten, forderte schon bald die ersten Todesopfer.

Während der Vorbereitungen zur ersten Mondmission des US-amerikanischen Apollo-Programmes im Januar 1967 setzte vermutlich ein Kurzschluss in der Raumkapsel eine Kabelisolierung in Brand. Das Feuer breitete sich in der reinen Sauerstoffatmosphäre rasend schnell aus. Für die drei in der Kommandokapsel eingeschlossenen Astronauten Virgil Grissom, Edward White und Roger Chaffee (l.) kam jede Hilfe zu spät (r.: Foto der ausgebrannten Kapsel). Das Apollo-Programm hatte einen herben Rückschlag erlitten und der Flug zum Mond verzögerte sich um mehr als zwei Jahre.Eine ähnliche Tragödie ereignete sich bereits 1961. Der sowjetische Kosmonaut Walentin Bondarenko erlag seinen schweren Verbrennungen, die er sich beim Training in einer mit reinem Sauerstoff gefüllten Isolationszelle zugezogen hatte. Ein mit Alkohol getränkter Wattebausch hatte sich auf einer heißen Kochplatte entzündet und die Isolationszelle in Sekundenschnelle in ein Flammenmeer verwandelt.