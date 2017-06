Tiere mit Imageproblemen

Die Aufregung um einen kleine Blauhai in der Nähe eines Badestrands auf Mallorca zeigt wie Unwissen und Vorurteile unbegründete Ängste erzeugen. Forscher gehen davon aus, dass es sich bei Haiangriffen auf Menschen um Verwechslungen handelt und der Hai einen Surfer, Schwimmer oder Taucher im ungünstigsten Fall für ein Beutetier hält. Tatsache ist jedenfalls, dass dem Menschen bislang deutlich mehr Haie zum Opfer gefallen sind als umgekehrt. Etwa zehn bis fünfzehn Menschen sterben jährlich an den Folgen von Haiangriffen. Dem stehen laut Angaben der Umweltorganisation Greenpeace mehr als 100 Millionen getötete Haie pro Jahr gegenüber.

Aus dem Jäger ist also längst ein Gejagter geworden. So ist beispielsweise der Weiße Hai nicht zuletzt aufgrund seines schlechten Rufes als Menschen fressende Bestie vom Aussterben bedroht. Fischer und Trophäenjäger gefährden sein Fortbestehen. Seine Flossen gelten in vielen Ländern als Delikatesse, und für die mit Furcht erregenden Zahnreihen bestückten Kiefer ist so mancher Sammler bereit, hohe Summen zu zahlen. Doch als blutrünstiges Monster geistert der Weiße Hai lediglich über die Filmleinwand. Im wahren Leben ist er ein eher menschenscheuer Geselle, der auf Zweibeiner wenig erpicht ist. Mit seinen scharfen Zähnen kann er Menschen, die ihm zu nahe kommen, zwar verletzen, aber nicht fressen.