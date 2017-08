Der Internationale Gerichtshof hat über Reparationen für die von Islamisten zerstörten Kulturstätten im malischen Timbuktu verhandelt. Kulturdenkmäler, so das Gericht, seien von großem emotionalen Wert für eine Bevölkerung. Die Zerstörung der neun Mausoleen und einer Moschee sei daher auch ein Angriff auf die Würde und den Glauben der gesamten Gemeinschaft dort gewesen, erklärte der Vorsitzende Richter Raul Pangalangan. Die Menschen in der Wüstenstadt hätten daher einen Anspruch auf Entschädigung. Sie hätten "mentale Schmerzen und Ängste" erlitten, so der Richter. Die Bevölkerung von Timbuktu soll nun mit 2,7 Millionen Euro entschädigt werden.