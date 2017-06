Was Christen feiern

Pfingsten ist nach Weihnachten und Ostern schließlich das dritte Hauptfest der Christen. Die von Jesus angekündigte "Ausgießung des Heiligen Geistes" ist die zentrale Botschaft des Pfingstfestes. Der Name wird von dem griechischen "pentekoste" (der fünfzigste) abgeleitet, da der Pfingstsonntag immer der 50. Tag nach dem Ostersonntag ist. In der Bibel wird berichtet, dass die Jünger, die den Heiligen Geist von Gott empfangen hatten, von allen Menschen zugleich in deren jeweiliger Muttersprache verstanden wurden. Die Jünger forderten diese dann dazu auf, sich taufen zu lassen. Daher ist Pfingsten zugleich die Geburtsstunde der christlichen Gemeinschaft. In der Kunst wird der Heilige Geist oft als Taube oder Flammenzunge dargestellt. Liturgische Farbe des Festes ist Rot.

Vor Pfingsten und genau vierzig Tage nach dem Ostersonntag wird der Himmelfahrt Christi gedacht. Dieser Tag fällt immer auf einen Donnerstag und ist ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland. Nach christlichem Glauben wird der Abschied der Gläubigen von dem auferstandenen Christus gefeiert. In der Apostelgeschichte der Bibel kündigt Jesus die Ankunft des Heiligen Geistes an. Danach steigt er in den Himmel auf: "eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken".