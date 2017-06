Was Christen feiern

Zehn Tage nach dem Pfingstfest feiern katholische Christen Fronleichnam (mittelhochdt. "Leib des Herrn"). Bei diesem Fest wird die leibliche Gegenwart Christi in der Hostie gefeiert, die als ungesäuertes Brot in Form einer Oblate während des Abendmahls an die Gläubigen verteilt wird. Meist wird Fronleichnam mit einer Prozession begangen, auf der die geweihte Hostie in einem eigens für die Hostie angefertigten Gefäß (Monstranz) unter einem schützenden Baldachin durch festlich geschmückte Straßen getragen wird. Der anschließende Gottesdienst findet oft unter freiem Himmel statt.

Kaum ein Glaubensinhalt spaltete die christlichen Konfessionen so sehr wie das Verständnis des Abendmahls (Eucharistie). Dieses wird im Gedächtnis an das gemeinsame Mahl gefeiert, das Jesus mit seinen Jüngern vor seinem Tod mit Brot und Wein zu sich genommen hat. Nach katholischer Vorstellung sind in der Hostie (Brot) und im Wein Leib und Blut Christi zwar unsichtbar, aber real anwesend. Die dazugehörige Weihehandlung von Brot und Wein durch den Priester, die Wandlung, gehört zu den Höhepunkten jeder Messe. Sind Brot und Wein gewandelt, werden sie als Leib und Blut Christi an die Gläubigen verteilt (Kommunion).

In den evangelischen Kirchen wird das Abendmahl meist nur ein Mal im Monat gefeiert. Auch ist das Verständnis des Abendmahls uneinheitlich. Es reicht von der Auffassung der realen Anwesenheit Christi in Brot und Wein bis zum rein symbolischen Verständnis des Abendmahls. Auch wenn beide Konfessionen manchmal ökumenische Gottesdienste feiern, ist bis heute kein gemeinsames Abendmahl möglich.