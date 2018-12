Doku, Hörspiel, Comedy - jederzeit das Beste hören

Gute Nachrichten für Podcastfans - die ARD Audiothek gibt es jetzt auch als Betaversion für den Desktop. Bereits seit einem Jahr bringt die ARD Audiothek das Beste aus den Radioprogrammen der ARD und des Deutschlandradios auf Ihr Smartphone - jetzt sind alle Inhalte auch im Web abrufbar.

Mit der Beta ins Netz

Sendungen entdecken, durch Audio-Sammlungen stöbern, Episoden in die Warteschlange verschieben, um sie später zu hören - all dies können Sie jetzt nicht nur in der App ARD Audiothek, sondern auch in der neuen Webversion für den Desktop. In der Betaphase stehen noch nicht alle Funktionen zur Verfügung, die Sie aus der App kennen. Im Laufe der Zeit werden diese aber nachgezogen und die Desktopversion weiterentwickelt.

Das Beste auf Ihr Smartphone

Laden Sie die ARD Audiothek im iOS App Store oder im Google Play Store herunter - und hören Sie, was Sie wollen, wann Sie es wollen: Dokumentationen, Hörspiele, Interviews und Comedy.