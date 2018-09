Gerechtigkeit und Chancengleichheit

Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft ist das Thema der ARD Themenwoche 2018. Dabei steht die Gerechtigkeit bei Arbeit und Einkommen, unter den Geschlechtern, in der Bildung, vor dem Gesetz, unter den Generationen und in einer globalisierten Welt im Fokus. Schon jetzt gibt es spannende Beiträge, erklärende Fakten und filmische Hintergründe - und die Gelegenheit, selbst als Richter zu urteilen!