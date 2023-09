Am 15. November veranstaltet die ARD einen Aktionstag für Schulklassen ab der achten Jahrgangsstufe in ganz Deutschland. Mit spannenden Angeboten zur Medienbildung vor Ort in den Schulen, in den Medienhäusern der ARD und digital im Netz. Thematischer Schwerpunkt ist "Künstliche Intelligenz".



>>>ZUR ANMELDUNG<<<